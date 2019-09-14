Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor

Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması' sonuçlarını istişareye açtı.

14.09.2019 11:04
Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması' sonuçlarını istişareye açtı. Düzenlenen toplantıda, ayrıca yine Kurul tarafından hazırlanan "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi" katılımcılarla paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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