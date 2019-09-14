Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması sonuçları inceleniyor

14.09.2019 11:04

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'Teknoloji Alanı Önceliklendirme Çalışması' sonuçlarını istişareye açtı. Düzenlenen toplantıda, ayrıca yine Kurul tarafından hazırlanan "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi" katılımcılarla paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA