Teknokentte Ücretsiz Yazılım Eğitimi Verilecek

İnönü Üniversitesi Teknokent bünyesindeki start-up şirketlerinden biri olan Infigra Teknoloji Şirketi "Herkes İçin Yazılım Eğitimi" sloganıyla ücretsiz yazılım eğitimi programı düzenleyecek.



Malatya Teknokentte 4-14 Temmuz tarihlerinde 18.00-19.30 saatleri arasında yazılım programları olan ASP.NET MVC Core giriş eğitimi verilecek.



Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Uzman Erdoğan Gülsoy tarafından verilecek eğitim kapsamında katılımcılara gerçek bir e-ticaret web projesinin tüm geliştirilme aşamaları olan veritabanı, arayüz tasarımı gibi konularda detaylı eğitim programları uygulanacak.



Eğitim programı hakkında bilgi veren Infigra Yazılım ve Teknoloji Şirketi sahibi ve kurucusu Uzman Erdoğan Gülsoy, Infigra'nın, firmaların ve her kesimden kullanıcıların web ortamındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları en yeni teknolojiler ve tecrübeyle harmanlayıp, AR-GE ve analiz çalışmaları yaparak inovatif çözümler üretme amacıyla kurulan bir şirket olduğunu söyledi.



Gülsoy, hedeflerinin ürünlerin geliştirme, kullanma sunumu ve hizmet aşamalarında Doğu Anadolu Bölgesindeki nitelikli insan gücü için istihdam alanı oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu şirketin sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ücretsiz etkinliklerin amacı, yazılım ve teknoloji alanındaki tüm meraklıları, akademisyenleri, öğrencileri ve hatta start-up şirket kurucularını bir araya getirerek oluşturulan ekosistem için mentorlük etmektir. Bu eğitim süresince Microsoft'un en yeni web teknolojisi olan ASP. NET MVC Core ile uygulama geliştirilecek ve bir e-ticaret sitesinin sıfırdan başlanarak hangi aşamalarla oluşturulacağı öğretilecektir. Her yaştan yazılım meraklıları ve halihazırda bu sektörün içinde olan yeni teknoloji öğrenmek isteyen herkes bu kursa katılabilir. Etkinlik on gün boyunca sürecek ve ücretsizdir. Bu eğitime ve Infigra teknoloji şirketinin düzenleyeceği tüm etkinlikleri kişiler www.infigra.com/Etkinlikler.html sayfasından takip edebilir, eğitim için başvuru formu doldurabilirler. Bu eğitimleri, eğitim süresince kaydedip eğitime gelemeyenlerin de faydalanabilmesi ve ücretsiz eğitim serisiyle Türkçe kaynak olması açısından internet ortamında, Youtube da paylaşacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA