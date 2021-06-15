Teknokentin gelişim ve değişimi rakamlara yansıdı
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Teknokentin gelişim ve değişimi rakamlara yansıdı

Teknokentin gelişim ve değişimi rakamlara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, yıllık faaliyet raporu sonuçlarının karşılaştırmaları üzerinden Kütahya Tasarım Teknokent'in bir yıllık seyrini rakamlarla açıkladı.

Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, yıllık faaliyet raporu sonuçlarının karşılaştırmaları üzerinden Kütahya Tasarım Teknokent'in bir yıllık seyrini rakamlarla açıkladı.

Genel Müdür Ersan Öz, son bir yıllık dönemi özetleyen açıklamasında, "Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr Kazım Uysal ve ortaklarımızın desteğiyle adeta küllerinden doğan Teknokent birçok alanda yüzde 100 den fazla gelişim kat etti" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait Ar-Ge Portal'dan çekilen yıllık faaliyet raporlarının karşılaştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Öz, "2019 yılında kiraya verilen toplam alan 522,35 metrekare iken 2020 yılında bu rakam, yüzde 150'lik artışla, bin 654,50 metrekareye çıktı. Teknokent Yönetici A.Ş. gelirimizi yüzde 400 artırarak 62 bin 365,49 TL'den iken 267 bin 954,31 TL'ye yükselttik. Bu dönemde Teknokentteki firmalara sağlanan teşvikleri neredeyse yüzde 100'lük artışla, 277 bin 478,11 TL'den 472 bin 397,87 TL'ye çıkarttık. Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları ile toplam firma sayımız 22'den 38'e yükselirken bu firmaların toplam geliri de 3 milyon 389 bin 869,24 TL'den 6 milyon 2 bin 31,09 TL'ye çıktı. Resmi rakamlar üzerinden de görüldüğü üzere birçok başlıkta çok değerli firmalarımızın çalışmalarıyla yüzde 100 ila yüzde 400 arasında nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlandı. Dumlupınar Teknokent olarak Kütahya ve ülkemiz için teknoloji üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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