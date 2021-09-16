Teknokent yöneticileri Başkan Kurt'u ziyaret etti

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Telçeken, Teknopark'ın faaliyetleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Telçeken, Eskişehir'deki Teknopark ile ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir olması ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek ve üretimde verimliği arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mavi Prizma A.Ş. sahibi Beyhan Özdemir de Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Ufuk Avrupa Programı'na yönelik geliştirecekleri proje için Başkan Kurt'tan destek isteyen Özdemir, Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği içinde olmak istediklerini söyledi.

Başkan Kurt, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı - ATAP A.Ş. Genel Müdürü Sedat Telçeken, Müdür yardımcısı İpek Aslı Tiryaki ve Mavi Prizma A.Ş. sahibi Beyhan Özdemir'e ziyaretleri için teşekkür etti. Eskişehir'in hak ettiği noktaya gelmesi için Teknopark'ın çok önemli olduğunu belirtti. Ufuk Avrupa Programı'na yönelik geliştirecekleri proje için de Odunpazarı Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Kurt, bu tür işbirliklerine kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

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