Teknokent Yönetici Anonim Şirketi'nin İmzaları Atıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Yönetici Anonim Şirketi kuruldu.

Üniversite ile sanayi iş birliğinin sağlanması ve ülke sanayisinin uluslararası alanda daha fazla rekabet etmesini amaçlayan Teknokent Yönetici Anonim Şirketi, Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük İl Özel İdaresi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Kardemir ile birlikte Karabük'te bulunan 11 sanayi kuruluşunun ortaklıklarıyla kuruldu.

Karabük Üniversitesi Senato Odasında düzenlenen KBÜ Teknokent Yönetici Anonim Şirketi kuruluşu imza törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal ve şirkette ortaklığı bulunan sanayi kuruluşu temsilcileri katıldı.

Teknokent'in işletilmesini ve güçlendirilmesini sağlayacak olan 5 milyon TL sermaye bedelli şirketin imza töreninde konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber,"Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var, bizim sanayide olduğu gibi üniversitede de düzey atlamamız lazım." dedi.

Teknokent'in bu sıçramayı gerçekleştireceğini kaydeden Vali Çeber, "Karabük'te Teknokent'in kurulması çok güzel bir adım. Bu adımın atılmasında ve bu süreçte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada konuştuğumuz konuların bir kaç yıl sonra adım adım gerçekleştiğini göreceğiz. Buradan bizim mezunlarımızdan, hocalarımızdan ve dışarıdan gelenlerden birçok insanın patentler aldığına, çok önemli gelişmelere imza attığına hep beraber tanık olacağız. Ayrıca bugün kurulan bu şirketin Kardemir'e, ilimize ve ticaretimize çok faydası olacak." diye konuştu.

Teknokent'in Karabük'e çok önemli kazanımlar sağlayacağını söyleyen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat,"Özellikle demir çeliğin kalbi olan bu şehirde Teknokent'in olmaması zaten düşünülemezdi. Bu şehrin duayenleri, sektörün duayenleri sayesinde Teknokent çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin, CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi araştırmasına göre mezunu en hızla ve en kolay iş bulabilen üniversiteler sıralamasında, uluslararası kaliteli bilimsel yayın sıralamasında Türkiye'de ilk 20 üniversite arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Rektör Polat," Karabük Üniversitesi olarak 2023 vizyonu çerçevesinde dünyada ilk bin üniversite arasına girme hedefimiz var. Dünya listelerine girebilmemiz için patentler, araştırmalar çok büyük önem kazanıyor. Bu alanda da hep birlikte bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

Tören imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu. - KARABÜK