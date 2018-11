Teknokent'te Verilen Yazılım Kursu Sona Erdi

Cumhuriyet Üniversitesi TEKNOKENT'te verilen yazılım ve programlama kursu sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 günlük programlama ve yazılım kursuna katılan 25 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

TEKNOKENT toplantı salonunda yapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, teknolojinin geliştiği bir çağda yaşandığını belirtti.

Yıldız, teknolojinin her yerde kullanıldığını aktararak, "Evimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde, her yerde kullandığımız bir teknoloji var. Bu teknolojinin gelişimi de üniversitelere bağlı. Kullandığımız her aletin bir yazılımı var. Bu yazılımlar olmadan o cihazlar hiçbir işe yaramıyor. Bunun için de TEKNOKENT'te böyle bir şey yapıldı. İŞKUR ile birlikte ortak yaptığımız bu 10 günlük programda sertifika almaya hak kazandınız. İnşallah ülkemiz için, üniversitemiz için, şehrimiz için güzel şeyler olacak. Bunun için çalışıyoruz. Çünkü bilgiyi üretecek olan üniversitelerdir, bilim adamları da bilgi üreteceklerdir. Bilgi ürettikçe daha iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz. Şu an birçok firmamız var ve bunların birçoğu da yazılım ile ilgili. Buradan güzel programlar, güzel yazılımlar çıkacak. Sizlere de bunlar hakkında bilgi verildi. Sizler bunu geliştireceksiniz, belki hayatınızda birçok yerde kullanacaksınız. Bir iş imkanı da olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat da üniversite ile bu iş birliklerine devam edeceklerini belirterek, "İlk eğitim süreci tamamlandı. Bundan sonra yine geleceğin mesleklerine yönelik, bilişimle ilgili, özellikle farklı alanlarda kurslar, eğitimler açılacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan, Kurs Eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünsal ile kursiyer öğrenciler katıldı.