TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı

21.09.2019 21:20

Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'i 5 günde 1 milyon 20 bin kişi ziyaret etti.

Atatürk Havalimanında düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçi akınına uğradı. Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. Birbirinden çeşitli etkinliklere ve görsel şovlarla devam eden TEKNOFEST'te 5 günde 1 milyon 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Kaynak: İHA