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TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek Milli Teknoloji hamlesi yolunda yeni projelere destek olmaya devam eden Şahinbey Belediyesi, TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına katılacak olan 40 takıma 344 bin 251 TL destek sağlıyor.

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek

GAZİANTEP - Milli Teknoloji hamlesi yolunda yeni projelere destek olmaya devam eden Şahinbey Belediyesi, TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına katılacak olan 40 takıma 344 bin 251 TL destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarına katılan 15 lise, 2 üniversite ve Milli Eğitim'e bağlı okullarla birlikte toplam 27 takıma 116.124 TL'lik destek sağlayan Şahinbey Belediyesi bu yılda 7 üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 33 lise ve ortaokul takımı olmak üzere toplam 40 takıma 344.251 TL'lik destek sağlıyor.

"Takımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Şahinbey Belediyesi tarafından desteklenen Feridun Oral Aykanat Anadolu Lisesi TEKNOFEST takımını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak TEKNOFEST'e katılan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Feridun Oral Aykanat Anadolu Lisemiz. Bu okulumuzun öğrencileri elektrikli araba üretimi alanında çalışma yapıyorlar ve yaptıkları araçla 120 okul arasından 9'uncu oldular. Bu anlamda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Pazartesi 5 tatım yarışacak"

Şahinbey Belediyesi'nin desteklediği Gaziantep Üniversitesi'nden Sirius A Havacılık takımları, Prof. Dr. Mehmet Görmez İmam Hatip Lisesi'nden Şahinbey Şahinler Takımı, Şahinbey Bilim Sanat Merkezi'nden Simurg ve Sorti takımları 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Hava Limanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST İnsansız Hava aracı yarışmasında dereceye girmek için mücadele edecekler.

Şahinbey Belediyesi'nin desteklediği takımlar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi'nin gençlere olan yatırımlarını saymakla bitiremeyiz.

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek

TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek
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Haber: TEKNOFEST'te yarışacak öğrencilere maddi destek - Haberler
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