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TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Genel

- TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL (İHA) - - TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

İSTANBUL - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Her yaştan vatandaş, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.

TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Son Dakika Haberleri
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