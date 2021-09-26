TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

İSTANBUL (İHA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. TEKNOFEST'te uçuşlarını yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. Festival kapsamında, yapılan uçuşların yanı sıra hava unsurlarıyla Keşif ve Kurtarma Operasyonu da gerçekleştirildi. - İSTANBUL