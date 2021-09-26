TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST'in son gününde de Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. TEKNOFEST'te uçuşlarını yapan Solo Türk ve Türk Yıldızları muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. Festival kapsamında, yapılan uçuşların yanı sıra hava unsurlarıyla Keşif ve Kurtarma Operasyonu da gerçekleştirildi. - İSTANBUL

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu: (1)

 Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Karnından basket topu büyüklüğünde tümör çıkarıldı

 Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Vladimir Putin Mehmet Nuri
Magazin
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:25:17. #1.12#