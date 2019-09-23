TEKNOFEST'te Selçuk Üniversitesine birincilik ödülü

23.09.2019 14:31

Selçuk Üniversitesi (SÜ) paydaşlığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nca TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen programda "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorisinde Selçuk Üniversitesi öğrencisi Burak Yılmaz Türkiye birincisi oldu.



TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke, Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti. Ödül verilen yarışmalar arasında, Hack İstanbul Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Model Uydu Yarışması, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Roket Yarışması, TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışması, İnsansız Su Altı Yarışması, TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresörü Tasarım Yarışması, Robotik Yarışmaları, Robotik Fetih 1453, Turbofan Motor Tasarımı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Sürü İHA Simülasyon Yarışması, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Yapay Zeka Yarışması ve World Drone Cup yer aldı. Ayrıca, 'Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması' kapsamında, Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makina İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorilerinde derece alan yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.



Selçuk Üniversitesi'nden; TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Yapay Zeka' kategorisine 2 takım, 'İnsanlık Yararına Teknoloji Geliştirme Yarışmasına' 6 takım ve TÜBİTAK Konya bölgesinde birinci olup Türkiye Finaline kalan 2 projeyle katıldı. TÜBİTAK'ın 2242 - Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında; Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Köklü Koordinatörlüğünde yürütülen ve öğrenci Burak Yılmaz tarafından hazırlanan, güneş enerjisi ile şarj edilen ses, boyun ve göz hareketleri ile kontrol edilebilen engelli tekerlekli sandalyesi tasarlayarak "Engelsiz Yaşam" projesiyle Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birincilik ödülü aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" Kategorisinde Türkiye birincisi olan Selçuk Üniversitesi Öğrencisi Burak Yılmaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KONYA

Kaynak: İHA