TEKNOFEST'te KTÜN ekibinin birincilik başarısı

20.09.2019 15:40

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Robotik ve Otomasyon Topluluğu (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birinci oldu.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademik danışmanlığını Prof. Dr. Cemil Sungur ve Doktor Öğretim Üyesi Akif Durdu'nun yaptığı takımda, kaptan Gökhan Öztürk, pilot Furkan Şahin ile takım üyeleri Mert Dağadası, Şevval Çelik, Metehan Aslanbaş, Ahmet Furkan Büyükkelek ve Ahmet Burhan Öztürk, festivalde önemli başarıya imza attı.

TEKNOFEST'in üçüncü gününde, (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2019 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise yayımladığı tebrik mesajında, "Takımımız, festival kapsamında, 'Döner Kanat' kategorisinde birinci olmuştur. Bizleri başarıyla gururlandıran takımımızı ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA