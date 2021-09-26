TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi - Haberler
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TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 36 takım ödüllendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 36 takım ödüllendirildi.

AFAD, Anadolu Ajansının paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te afet bilincinin artırılmasına yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Festival kapsamında AFAD yürütücülüğünde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 bin 342 başvuru geldi. Yurt içinde 592, yurt dışında 24 olmak üzere toplam 616 takım finale kaldı. Finalde 72 il, 4 ülkeden takım yarıştı.

Yarışmada sağlık ve ilkyardım, engelli dostu, sosyal inovasyon, afet yönetimi kategorilerinde ilkokul ve ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde değerlendirmeler yapılıp 36 takıma ödül verildi.

AFAD, festivalde ziyaretçilere yönelik afetler bilincinin artırılması amaçlı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler AFAD'ın festival alanındaki Deprem Simülasyon Tırı, Oryantiring Alanı, Arama Köpeği Gösteri Alanı'nda yapılan etkinlik ve gösterilere büyük ilgi gösterdi.

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

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AA / Göksel Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
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Haber: TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi - Haberler
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