Teknofest'te insan seli

21.09.2019 16:51

TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu. 7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak. Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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İnsan kalabalığının görüntüsü

Trafikten görüntüler

Gösteriler

İçerideki kalabalık

Havadan görüntüler

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Kaynak: DHA