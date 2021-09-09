TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor.

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek

ANKARA - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor. Festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor. Festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak. 13-17 Eylül'de Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergileyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar ibrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek projeleri için kurulduğunu söyledi. Bilişim Vadisi'nin odak alanlarından birinin mobilite ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu belirten İbrahimcioğlu, "Robotaksi otonom araç yarışlarının yürütücülüğünü, son iki senedir de ev sahipliğini yapıyoruz" dedi.

Pistimizi inşa ettik

İbrahimcioğlu, Robotaksi yarışmasında geçen yıl 17 olan takım sayısının bu sene 36'ya çıktığına değinerek "Kendi pisitimizi de yaptık. Gençlerimizin sadece yarışta değil, diğer zamanlarda da kullanabilecekleri bir alanı inşa etmiş olduk. Takım sayısı, her yıl neredeyse yüzde 100 artıyor. Önümüzdeki yıllarda 70'leri 100'leri bulacağız" diye konuştu.

İki ayrı kategori

Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi Direktörü Tuba Öztepe, bu sene yarışmanın konseptinde değişikliğe gittiklerini ve yarışların iki ayrı kategoride yapılacağını söyledi.

Hazır araç kategorisinde 7 ayrı ekibe 3 hazır araç verdiklerini aktaran Öztepe, "Bu araçlar tamamen aynı özellikte ve otonoma hazır. Ekipler geliyorlar ve araçlara yazılımlarını yükleyip kendi yapay zekaları ile bu araçlarını çalıştırıyorlar. 89 model aracımız da var son model aracımız da. Onlar tamamen her şeyi, yazılımını donanımını kendileri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tam 4 haftalık kamp

Önceki senelerden farklı olarak ekiplere 4 haftalık bir süre verdiklerini belirten Öztepe, "Ekipler geldi, 4 hafta boyunca pisti kullandı. Levhaları, trafik ışıklarını her şeyi test ettiler. Problemlerini çözdüler. Burada bir kamp yaptılar aslında. Günde 14 saat toplamda 600 saat beraber çalıştılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner