TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor.

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek

ANKARA - Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor. Festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, otonom araç teknolojileri alanında gençlere yetkinlik kazandırıyor. Festival kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, bu sene 36 takımın zorlu mücadelesine sahne olacak. 13-17 Eylül'de Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek yarışlarda genç yetenekler hünerlerini sergileyecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar ibrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek projeleri için kurulduğunu söyledi. Bilişim Vadisi'nin odak alanlarından birinin mobilite ekosisteminin geliştirilmesi olduğunu belirten İbrahimcioğlu, "Robotaksi otonom araç yarışlarının yürütücülüğünü, son iki senedir de ev sahipliğini yapıyoruz" dedi.

Pistimizi inşa ettik

İbrahimcioğlu, Robotaksi yarışmasında geçen yıl 17 olan takım sayısının bu sene 36'ya çıktığına değinerek "Kendi pisitimizi de yaptık. Gençlerimizin sadece yarışta değil, diğer zamanlarda da kullanabilecekleri bir alanı inşa etmiş olduk. Takım sayısı, her yıl neredeyse yüzde 100 artıyor. Önümüzdeki yıllarda 70'leri 100'leri bulacağız" diye konuştu.

İki ayrı kategori

Bilişim Vadisi Ekosistem Geliştirme Ofisi Direktörü Tuba Öztepe, bu sene yarışmanın konseptinde değişikliğe gittiklerini ve yarışların iki ayrı kategoride yapılacağını söyledi.

Hazır araç kategorisinde 7 ayrı ekibe 3 hazır araç verdiklerini aktaran Öztepe, "Bu araçlar tamamen aynı özellikte ve otonoma hazır. Ekipler geliyorlar ve araçlara yazılımlarını yükleyip kendi yapay zekaları ile bu araçlarını çalıştırıyorlar. 89 model aracımız da var son model aracımız da. Onlar tamamen her şeyi, yazılımını donanımını kendileri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Tam 4 haftalık kamp

Önceki senelerden farklı olarak ekiplere 4 haftalık bir süre verdiklerini belirten Öztepe, "Ekipler geldi, 4 hafta boyunca pisti kullandı. Levhaları, trafik ışıklarını her şeyi test ettiler. Problemlerini çözdüler. Burada bir kamp yaptılar aslında. Günde 14 saat toplamda 600 saat beraber çalıştılar" dedi.

TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek
TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek
TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek
TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Yalın Gülşen Cem Yılmaz Kylie Jenner
Spor Max Meyer Umut Meraş Çağdaş Atan Fatih Terim Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TEKNOFEST'te genç yetenekler hünerlerini sergileyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:04:29. #1.16#

title