TEKNOFEST'te geleceğin teknolojileri yarışacak HAVELSAN, TEKNOFEST 2020 etkinlikleri kapsamında insansız araçlar alanındaki teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekliyor.

HAVELSAN, TEKNOFEST 2020 etkinlikleri kapsamında insansız araçlar alanındaki teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezi HAVELSAN, yakın zamanda kurduğu Robotik ve Otonom Sistemler Grubu (ROS Grubu) ile insansız hava ve kara araçlarında (İHA/İKA) yürütmekte olduğu çalışmaları bir üst seviyeye taşıyarak özellikle sürü insansız araçlar konusunda teknoloji geliştirme çalışmalarına hızla devam ediyor.

HAVELSAN, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2020'de önceki yıl olduğu gibi Sürü İHA Simülasyon Yarışması'nın yürütücülüğünü yapacak. ROS Grubu da tüm takımlara yönelik eğitimler düzenleyerek yakın destek verecek.

HAVELSAN, Sürü İHA Simülasyon Yarışması'ndan kullanılmak üzere hazırladığı simülasyon yazılımını yarışmacı takımlarla paylaştı. Yazılımda bir deprem senaryosu canlandırılırken, bu senaryoda, hastanelere taşınmayı bekleyen kazazedeler, zarar görmüş iletişim ve haberleşme altyapısı ile bu altyapının İHA'lar tarafından yeniden işler hale getirilmesi, çoklu İHA'larla bölgede arama tarama faaliyeti yürütülmesi, İHA'ların ortak düzen oluşturarak hareket edebilmeleri gibi birçok unsura yer verildi.

Sürü insansız hava araçları için oluşturulan simülasyon ortamı, tüm yarışmacıların kullanımına açık olması, sürü halinde uçabilen sistemlere yönelik fonksiyonların denenebileceği bir ortam olması bakımından Türkiye'de kendi alanında öncü çözümü olarak dikkati çekiyor.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 24-27 Eylül'de düzenlenecek Sürü İHA Simülasyon Yarışması'nda HAVELSAN ROS Grubu'ndan seçilen görevliler, hem yarışma alanında tüm simülasyon teknik altyapısının kurulumunu gerçekleştirecek hem de jüri olarak yarışmacı takımlarla yakın iletişim kurarak değerlendirme ve puanlama faaliyetleri yürütecek.

HAVELSAN İnsan Kaynakları yetkilileri de yarışmacıların HAVELSAN ve firmada kariyer fırsatlarıyla ilgili merak ettiği soruları yanıtlamak üzere yarışma alanında olacak.

Sürü İHA Simülasyon Yarışması'nda birinci takıma 40 bin, ikinci takıma 30 bin, üçüncü takıma 20 bin lira ödül verilecek.

Robotaksi heyecanı

HAVELSAN, TEKNOFEST 2020'de Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yürütücü kurum olarak da yer alıyor.

Söz konusu yarışmayla Türkiye'de otonom yani kendine yetebilen kara araçlarına yönelik tasarım ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu ileri teknoloji alanına olan ilginin desteklenerek artırılması hedefleniyor.

HAVELSAN, tüm yarışmacı takımlara yerli ve milli video konferans yazılımı HAVELSAN Diyalog ile çevrim içi eğitimler vererek takımların bilgi birikimi ve başarısını artırmaya yönelik çalışmalar da yürütüyor. Tüm eğitimler aynı zamanda HAVELSAN Youtube kanalı üzerinden paylaşılıyor.

Gebze Bilişim Vadisi'nde 10 Eylül'e kadar sürecek yarışma, bir test parkuru üzerinde tüm takımların, geliştirmiş olduğu araçlarını otonom olarak trafik işaretleri ve belirlenen yarışma kuralları çerçevesinde yarıştırabilecekleri heyecanlı bir ortamda gerçekleştirilecek.

HAVELSAN ROS Grubu'ndan da jüri olarak seçilen görevliler, yarışmacı takımlarla yakın iletişim kurarak değerlendirme ve puanlama yapacak.

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nın birincisine 75 bin, ikincisine 50 bin, üçüncüsüne 35 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA