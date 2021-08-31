TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ
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TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te MENAD ve ORET takımlarının sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde yarıştırılmak üzere ürettikleri insansız hava araçları Bursa'da yapılacak olan TEKNOFEST yarışmasında finale seçildi.

GAZİANTEP'te MENAD ve ORET takımlarının sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde yarıştırılmak üzere ürettikleri insansız hava araçları Bursa'da yapılacak olan TEKNOFEST yarışmasında finale seçildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, takımların oluşturduğu insansız hava araçlarıyla ilgili bilgi alarak finalde yarışacak takımlara başarılar diledi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki merkezlerde bilim eğitimi alan liseli öğrencilerin oluşturduğu MENAD takımı ile üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ORET takımı tarafından sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde yarıştırılmak için üretilen insansız hava araçları sergilendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, takımları oluşturan gençlerle bir araya gelerek geliştirdikleri insansız hava araçları hakkında bilgi aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan teknolojik çalışmaların büyük bir önem arz ettiğini söyledi. Yapımı tamamlanan İHA'ların teknik özellikleri hakkında bilgi alan Fadıloğlu, 'Üniversiteli kardeşlerimizin daha önceden başlatmış oldukları projelere biz, Şehitkamil Belediyesi olarak destek verdik, sponsor olduk. Bir İHA havada hedefi tespit ediyor, diğer İHA da gidip noktasal olarak atış yapıyor. Bu projeler, Türkiye'nin gelişimi açısından önemli projeler. TEKNOFEST'in Gaziantep'te yapılmasından sonra Gaziantep'te farklı bir noktaya geldik" dedi.

Bursa'da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST yarışmasında yaptıkları projelerle finale kaldıklarını söyleyen Gaziantep Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencisi Ali Çakırca, 'Bursa'da TEKNOFEST'in organize etmiş olduğu yarışmalarda başarılı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ
TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ
TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ
TEKNOFEST'TE FİNALE KALAN İHA'LAR İNCELENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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