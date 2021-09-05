TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
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TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)

TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU 

TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Fatih Kacır'dan aldı. 

Bu yıl ilk kez liseli öğrencilerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü lise düzeyinde 5 takım arasında paylaşıldı. The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas ödüle layık görüldü. Görsel tasarım alanında ise E-Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödül almaya hak kazandı. YERLİ TASARIM ÖDÜLÜ 3 LİSE TAKIMI ARASINDA PAYLAŞILDI Millilik vurgusu yapılan yerli tasarım ödülü kategorisinde jüri, 3 lise takımını ödüle layık gördü. E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan aldı. ÜNİVERSİTELER 4 KATEGORİDE ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Üniversite düzeyinde katılan takımlar ise 4 kategoride incelendi. Kurul özel ödülüne Samüelar, Görsel Tasarım ödülüne Adyu Cendere, Teknik Tasarım ödülüne Göktürk takımları layık görülürken. Yerli Ürün Teşvik Kategorisinde YTÜ-AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

 


TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)
TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında final heyecanı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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