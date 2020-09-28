TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar

28.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:48
TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar

Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nde, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nde, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, şirketin desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası Finali sonuçlandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM'nin yürütücülüğünde, Türkiye'nin en görkemli kalelerinden olan Fırat'ın incisi Rumkale'de özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen şampiyonada pilotlar, tasarım, programlama ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarıştı.

Bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep-Rumkale'de düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 16 lisanslı pilotun mücadele ettiği finalde dereceye giren Atakan Mercimek, Yasin Can Çelik, Özgürcan Çelik, Türkiye'yi temsil edecek isimler oldu.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının finalinde dereceye giren yarışmacılar, TEKNOFEST ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Drone Kupası'na Türkiye'yi temsilen katılacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin ana faaliyet alanlarından birinin otonom sistemler olduğunu ifade etti.

STM'nin, mini ve orta boy otonom sistemlerde Türkiye'de öncü bir şirket olduğunu kaydeden Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil teknolojilerle ürettiğimiz İHA'larda üstendiğimiz bu öncü rolümüzle, ülkemizin bu alanda en çok ilgi gören etkinliği olan Türkiye Drone Şampiyonası'na destek vermekten çok mutluyuz. Parçası olmaktan gurur duyduğumuz şampiyonada başarılı olan ve Dünya Drone Kupası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan tüm yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum. STM olarak önümüzdeki süreçte de ülkemizde drone teknolojisini sahiplenmeye, bu teknolojiye ilgi duyan yetenekli gençlerimizi destekleyerek bu alandaki tecrübemizi onlara aktarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Ömer Çelik Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Sörloth Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 13:09:36. #1.15#
title