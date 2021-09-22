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TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST-2021'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından ödüllendirildi.

KAHRAMANKAZAN (AA) - İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST-2021'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından ödüllendirildi.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Döner Kanat ve Sabit Kanat Kategorisi'nde Türkiye 9'uncusu ve Ankara 1'incisi olan Mustafa Hakan Fen Lisesi Öğrencileri Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Oğuz'u ziyaret etti.

Öğrenciler, "Poyraz" adını verdikleri insansız hava aracı hakkında Parlar ve Oğuz'a bilgi verdi, daha sonra gösteri uçuşu yaptı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tebrik ettiği öğrencilere altın hediye etti.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın boşa gitmediğinin en açık göstergesinin gençler olduğuna işaret etti.

Eğitimin çok sabır isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Oğuz, "Eğitimde bir tohum atıyorsunuz o tohumun filizlenip meyveye durması için bazen 10 sene gerekiyor. Ama hamdolsun Fen Lisemiz yeni açılmış olmasına rağmen 7 sene sonra Türkiye'de 9'uncu oldu. Orijinal özgün tasarımlarıyla 'drone'larıyla elde ettikleri başarı hepimizi gururlandırdı. Onlardan tek bir ricam var, burada 4 yıllık bir birikimleri var, alın terleri var. Bunu devam ettirsinler. Çünkü Türkiye'nin yeni Selçuk Bayraktar'lara ihtiyacı var." dedi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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