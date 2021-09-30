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TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri "Milli Teknoloji Yolculuğu"na çıktı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri

TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye giren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) iki ekibi, festival ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için tura çıktı.

TRABZON (AA) - TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye giren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) iki ekibi, festival ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırmak için tura çıktı.

"Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil" kategorisinde birinci olan KTÜ Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ile aynı kategoride ikincilik elde eden SAÜ İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) üyeleri yarışmanın ardından İstanbul, Sakarya, Ankara ve Trabzon'u kapsayan 5 günlük etkinlik programladı.

İkinci ayağı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsü'ndeki organizasyonda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bugün kendileri ve üniversite için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Ekip üyelerinin projelerini yürütürken bir yandan da Milli Teknoloji Hamlesi'ni kamuya mal etme ve temiz enerji farkındalığı oluşturmak için çalıştıklarını anlatan Savaşan, "Bir yolculukla bunu kamuoyunun gündemine taşımayı arzu ettiler. Tabii ki bizim üzerimize düşen onları maksimum düzeyde desteklemek. Bu gençler özel ve hedefli gençler. Türkiye'nin teknoloji hamlesine inşallah ileride çok daha somut katkılar sunacak gençler." diye konuştu.

TEKNOFEST'in uzunca bir süredir faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Savaşan, "Türkiye'de hem lise hem de üniversite düzeyindeki gençlerde önemli bir karşılık buldu. Bizim üniversitemizde de elektrikli araç, otonom araç, sabit kanat, döner kanat, su altı dronları gibi değişik kategorilerde gençler takımlarını kurdular, yarışmaya katıldılar, değişik dereceler aldılar. Öğrencilerimizin aldıkları dereceler göğsümüzü kabarttı. Bu yolculukları da bereketli ve hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"Milli Teknoloji Yolculuğu'nu gerçekleştirmek bize gurur veriyor"

SAİTEM Takım Kaptanı Belemir Çapraz da geçen yılki yarışmanın ardından hazırlıklara hemen başladıklarını belirtti.

Özverili çalışmalarının ardından Türkiye ikinciliğiyle başarıya ulaştıklarını anlatan Çapraz, "Kardeş ekibimiz KTÜ ekibimizle Türkiye turuna çıkmayı hedefledik. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Yolculuğumuzun adı 'Milli Teknoloji Yolculuğu'. Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde tanışmış iki ekip olarak 'Milli Teknoloji Yolculuğu'nu gerçekleştirmek bize gurur veriyor." dedi.

Çapraz, yolculukla TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri Milli Teknoloji Yolculuğu na çıktı

TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri Milli Teknoloji Yolculuğu na çıktı

TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri Milli Teknoloji Yolculuğu na çıktı

TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri Milli Teknoloji Yolculuğu na çıktı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEKNOFEST'te derece alan Sakarya ve Trabzon ekipleri 'Milli Teknoloji Yolculuğu'na çıktı - Haberler
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