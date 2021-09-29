TEKNOFEST'te birinci olan öğrenciler Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te geliştirdikleri "Şahin 96" insansız hava aracı yangın söndürme mühimmatı projesiyle birinci olan Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Yılmaz, ziyarette proje danışmanı Yusuf Boz ile öğrenciler Oğulcan Doğan ve Cihanay Kelkoca'dan proje hakkında bilgi aldı.

Proje ekibini tebrik eden Yılmaz, "Sizlerin başarıları ile gurur duyuyoruz. Projede emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Cihanay Kelkoca da Marmaris ilçesindeki orman yangınında çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'e ithafen "Şahin 96" adını verdikleri projelerinin yangınlara erken müdahale imkanı sağlayacağını kaydetti.