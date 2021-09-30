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TEKNOFEST'TE AYDIN'IN GURURU OLDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 kapsamında farklı kategorilerde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ile en iyi sunum dalında ödül elde eden Aydınlı öğrencileri makamında kabul etti.

AYDIN (DHA) - AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 kapsamında farklı kategorilerde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü ile en iyi sunum dalında ödül elde eden Aydınlı öğrencileri makamında kabul etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy TEKNOFEST 2021 kapsamında akıllı ulaşım alanındaki projeleriyle derece elde eden öğrencilerle buluştu. Valilikte gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Aksoy, "Öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara destek veren değerli öğretmen arkadaşlarımıza, okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle inovatif yaklaşım içerisinde bu çalışmaları ortaya koyan bütün arkadaşlarımız güzel bir başarılı elde etmişlerdir. Farklı kategorilerde Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve bir de en iyi sunum dalında ödül alan öğrencilerimizi bugün burada kabul edip onların başarılarını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Bu aynı zamanda diğer öğrencilerimizin de motivasyonuna katkı sağlayacak önemli bir başarı" ifadelerini kullandı. Öğrenci velilerine de teşekkür eden Aksoy, "Temennimiz bundan sonra da bu tür organizasyonlarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, daha farklı projeleri hayata geçirmeleridir" ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da 22 - 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'e katılarak dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

ÖĞRENCİLERE HEDİYE VERİLDİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, TEKNOFEST 2021 kapsamında akıllı ulaşım alanındaki projeleriyle Türkiye birincisi olan Nazilli Fen Lisesi Vuslat Takımı'ndan Efe Karatekin ve Cemil Araz'ı, eğitim teknolojileri alanında Türkiye ikinciliği elde eden Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıldız Takımı'ndan Besna İlayda Erçin ile Tuğba Özcan'ı, İnsanlık yararına teknoloji alanındaki projesiyle Türkiye üçüncüsü olan Didim Valiler Ortaokulu'ndan Almira Düzel'i ve eğitim teknolojileri alanında 'en iyi sunum' ödülüne layık görülen Nazilli Fen Lisesi Meandros Takımı'ndan Cemil Araz ve Altan Bilge'yi tebrik ederek hediyeler verdi.

TEKNOFEST'TE AYDIN'IN GURURU OLDULAR

TEKNOFEST'TE AYDIN'IN GURURU OLDULAR

TEKNOFEST'TE AYDIN'IN GURURU OLDULAR

TEKNOFEST'TE AYDIN'IN GURURU OLDULAR
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