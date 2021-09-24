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TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'21) dereceye girenler, ödüllerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te aldı.

İSTANBUL (AA) - 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'21) dereceye girenler, ödüllerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının destekleriyle TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen fuarda, ödül töreni düzenlendi.

Ödül törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan ve IFIA Başkan Yardımcısı Zoran Barisic katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, tüm heyecanıyla devam eden festivalde özgün hava gösterilerinin yapıldığına işaret ederek, teknoloji yarışmalarının finallerinin tamamlanmak üzere olduğunu, pek çok firma ve kuruluşun da stantlarda misafirlerini ağırladığını dile getirdi.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kacır, "Dünyanın dört bir yanından buluşçuların bir araya geldiği, son derece etkileyici ürünlerini, sergiledikleri bir platform." dedi.

Daha sonra, Kacır, Asan ve Barisic, alanında uzman kişilerden oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenen ödülleri takdim etti.

Törende, altın, gümüş ve bronz madalyaların yanı sıra WIPO, IFIA ve TÜRKPATENT özel ödülleriyle IFIA Grand Prix ödülü sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın TEKNOFEST'te katılacağı törende ise ISIF'21 Grand Prix ödülü sahibine verilecek.

TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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Haber: TEKNOFEST'te 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Ödül töreni yapıldı - Haberler Ekonomi
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