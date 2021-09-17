TEKNOFEST'TE 200 TAKIMLA BİLSEM RÜZGÂRI

Yaptıkları faydalı projelerle bizleri gururlandıran Bilsem'ler; coşku, heyecan ve tutkuyla dopdolu bir TEKNOFEST'e daha hazır...

BİLSEM'ler, rekorların festivaline rekor takım gönderdi.

2020'de TEKNOFEST'e 115 takım gönderen BİLSEM'ler, bu yıl 200 takım göndererek büyük bir başarıya imza attı.

Bilim ve sanat merkezlerimiz (BİLSEM), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi olarak öne çıkan ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne bu yıl rekor sayıda takımla katılmaya hak kazandı.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, bu başarıya ilişkin: "Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST'e BİLSEM'lerimizden seçilerek katılma hakkını elde eden 200 takımımızı tebrik ediyorum. Genel Müdürlük olarak; özel yetenekli öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyi takip eden, düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmeleri için onlara her yönüyle destek vermeye devam edeceğiz.

Farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli ve eğitici etkinliklerin ve profesyonel havacılık ekipleri tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen festivaldeki havacılıktan otomotive, robotikten akıllı ulaşım alanlarına, çevre ve enerji teknolojilerinden tarım teknolojilerine, su altı araçlarından eğitim teknolojilerine kadar 35 farklı yarışma ve kategoriye; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve ülke çapında çalışmalarını sürdüren ülkemizin geleceğini şekillendirmede çok önemli rolü bulunan özel yetenekli bireylerimizin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerimizin 1660 proje ile rekor başvuru yapması ve geçen yıla göre TEKNOFEST'e yaklaşık %90'a varan artış göstermesi bizleri oldukça gururlandırmıştı.

2020'de Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'e 115 takım ile katılma hakkını elde eden BİLSEM'lerimizin, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek festivale 200 takım ile katılma hakkını elde etmesi hepimizi bir kez daha gururlandırmıştır. " diyerek duygularını kamuoyuyla paylaştı.

Özel yetenekli bireylerimizin eğitiminin ülke geleceğine katkı sunacağına yönelik inancımızla finale kalan, ülkemizin geleceğini şekillendirmede çok önemli rolü bulunan Kadim mirasımızın zenginliklerinden kopmadan çağın gerektirdiği teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı ve üretmeyi amaçlayan, milli teknoloji hamlesi heyecanı ile ülkemiz için var gücüyle çalışıp katkılar sunan, kendi icatlarını ve projelerini yapan 190 BİLSEM Takımımıza başarılar diliyor, yarışmalara katılan bilim ve sanat merkezlerimizdeki öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, velilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

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