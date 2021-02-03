TEKNOFEST - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
03.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:42
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması İSTANBUL - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu