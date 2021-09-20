TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Üsküdar'da vatandaşlar o anları cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydetti.

Yunus Berat "Gemi fotoğrafçılığı yapıyordum. Ama uçakları çekmek için buraya geldim. Bütün uçakları çektim. Bayağı eğlenceliydi" diye konuştu.