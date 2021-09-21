Teknofest 2021'in bu yıl dördüncüsü düzenlenecek. 21 Eylül'de başlayan ve 6 gün teknoloji severlerin ziyaretini bekleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Teknoloji severler internette en çok "Teknofest nerede? Teknofest giriş ücretli mi? Teknofest 2021 nerede?" gibi soruların cevaplarını araştırmakta. Teknofest ile ilgili detaylar haberimizde.

TEKNOFEST 2021 NEREDE?

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ve 21 - 26 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Teknofest 2021 bu yıl Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest'e katılım ücretsizdir. Ancak Teknofest'e katılmak için " TEKNOFEST 2021 Ziyaretçi Kayıt Formu " doldurmanız gerekmektedir. Ziyaretçi Kayıt Formu doldurmayan vatandaşlar festival alanına giriş yapamayacaktır. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayan vatandaşların da festival alanına girişi yasaktır.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir. Festival, Covid-19 pandemi önlemleri göz önünde bulundurularak günlük 100 bin ziyaretçiye açık olacaktır.

Kayıt yaptırmak için zorunlar bilgiler;

Adı

Soyadı

Cinsiyetiniz

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Yılı ( Sadece Yıl )

Eğitim Seviyesi

E-posta adresi

Cep Telefonu

HES Kodu

Meslek/ Sektör

Ziyaret Etmek İstediğiniz Gün

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