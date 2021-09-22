Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, son dönemde internette en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Teknoloji severler konuyla ilgili internette ençok "Teknofest nerede? Teknofest 2021 nerede? Teknofest giriş ücretli mi?" sorularını aratmakta. 26 Eylül günü sona erecek olan Teknofest 2021 ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer almakta.

TEKNOFEST 2021 NEREDE?

Büyük heyecan ve gösteriler ile başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali , Teknofest 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest'e katılım ücretsizdir. Ancak Teknofest'e katılmak için " TEKNOFEST 2021 Ziyaretçi Kayıt Formu " doldurmanız gerekmektedir. Ziyaretçi Kayıt Formu doldurmayan vatandaşlar festival alanına giriş yapamayacaktır. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Aşı olmayan ve PCR testi yaptırmayan vatandaşların da festival alanına girişi yasaktır.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir. Festival, Covid-19 pandemi önlemleri göz önünde bulundurularak günlük 100 bin ziyaretçiye açık olacaktır.

TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ

Günlük Teknofest Etkinlikleri Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. Gün (21 Eylül Salı)

21 Eylül Salı

2. Gün (22 Eylül Çarşamba) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

22 Eylül Çarşamba

3. Gün (23 Eylül Perşembe)

23 Eylül Perşembe

4. Gün (24 Eylül Cuma)



24 Eylül Cuma

5. Gün (25 Eylül Cumartesi)



25 Eylül Cumartesi

6. Gün (26 Eylül Pazar)

26 Eylül Pazar

TEKNOFEST ETKİNLİK HARİTASI!

Teknofest Etkinlik Haritası

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