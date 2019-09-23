TEKNOFEST medyanın gündemini belirledi

23.09.2019 10:06

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST nefes kesen etkinliklerin ardından sona erdi. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde uzay/teknoloji konularında ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen festivale bir milyonu aşkın ziyaretçi katıldı.



Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve nefes kesen etkinliklere sahne oldu. Milli muharip uçaklarından Solo Türk'e, insansız hava araçlarından uçan araba Cezeri'ye, Rus savaş uçağı Su-35'ten mayına karşı korunaklı araç ve bomba imha robotlarına kadar birçok araç görücüye çıktı.



Havacılık, uzay ve teknoloji konusunda, Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi ve bu bilincin oluşturulması amacıyla gerçekleşen TEKNOFEST, rekor katılımcı sayısına ulaşarak hafta boyunca tüm dikkatleri üzerine çekti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festival, toplumun tüm kesiminden katılımcıları ağırlarken, Türkiye gündeminin yanı sıra dünya gündeminde de yer aldı.



2 bine yakın yazılı haber yapıldı



Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Eylül başından beri bin 748 yazılı basın haberine konu olan TEKNOFEST medyanın en çok konuştuğu konular arasında başı çekti. Televizyon ekranlarında birçok haber ve canlı yayın gerçekleşirken, konuyla ilgili ekranlara bin 836 haber yansıdığı belirlendi. ITS Medya'nın gerçekleştirdiği online haber araştırmasına göre ise TEKNOFEST'in dijital mecralarda da birçok haberinin çıktığı ve gündemin önemli başlıkları arasında yer edindiği görüldü. "Ayakları Yere Basmayan Festival" hakkında, Eylül başından bugüne kadar 14 bin 870 internet haberi tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA