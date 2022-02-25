TEKNOFEST kapsamındaki Turizm Teknolojileri Yarışması'na başvuru sürüyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenlenen yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışması'nda, Türkiye'nin tanıtımında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek.

TEKNOFEST, 5. yılında yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu ve Türkiye'nin en büyük para ödüllü Teknoloji Yarışmalarına devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışması'nda gençler zengin kültür, turizm imkanlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacak çalışmalara imza atacak.

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metotların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor.

Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken 6 farklı tema sunuluyor. Yenilikçi kültürel tanıtım, güvenli ve akıllı otelcilik, dijital kültür oyunları, sesli turizm asistanı, sanal cüzdan ve artırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusundan oluşan temalarla hazırlanacak projelerin turizm sektörüne katma değer sağlaması hedefleniyor.

12-14 Ağustos'ta Rize'de gerçekleştirilecek

Başvuruların 28 Şubat'a kadar devam ettiği yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, açık öğretim dahil tüm lise ve lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere tüm üniversite öğrencileri katılabiliyor.

Lise ve üniversite öğrencilerini iki ayrı kategori olarak ayıran Turizm Teknolojileri Yarışmasında lise seviyesinde birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL olarak belirlendi. Üniversite ve üzeri seviyesi takımlar içinse birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL ve üçüncülük ödülü 10 bin TL olacak.

12-14 Ağustos tarihlerinde Rize'de gerçekleştirilecek Turizm Teknolojileri Yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022'de alacak.