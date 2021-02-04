TEKNOFEST kapsamındaki tarımsal teknoloji yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabilecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET desteğiyle düzenlenecek tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET desteğiyle düzenlenecek tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te helikopter tasarımı ve model uydu gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek.

Bu yıl tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verip, tarım teknolojileri alanındaki tecrübesini katılımcılarla paylaşacak.

TEKNOFEST'te, gençlerin milli teknoloji geliştirme ve üretmeye yönelik ilgilerinin artırılması amacıyla yarışmalar düzenleniyor. Bu yıl organizasyon kapsamında 33 dalda yarışmalar yapılacak.

Tarım teknolojisi projeleri yarışacak

Bu çerçevede, tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar, akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında gerçekleştirilecek.

Tarım teknolojileri alanındaki yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Tarımsal insansız kara aracı geliştirilecek

Tarımsal insansız kara aracı yarışmasıyla, adayların karada hareket eden robotlarla tarımda verimliliği artırma projeleri geliştirmeleri ve otonominin bu alandaki katkılarını keşfetmeleri hedefleniyor. Yarışmada geliştirilecek projelerin yabani otla mücadele etmesi gerekiyor.

Bu kategoride birinci olana 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira ve üçüncüye 10 bin lira ödül takdim edilecek.

Başvurular 28 Şubat'ta sona erecek

İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'teki yarışmalar için başvurular 28 Şubat'a kadar festivalin internet sitesi üzerinden yapılacak.

Yarışmada ön eleme aşamasını geçen takımlara toplam 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Dereceye girenlere ise 4 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST kapsamında Akıllı Ulaşım, Eğitim Teknolojileri, Hack İstanbul, Jet Motoru Tasarım, Model Uydu, Savaşan İHA, Roket, Robotik, Sanayide Dijital Teknolojiler, Turizm Teknolojileri, Türkçe Doğal Dil İşleme, İletişim Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji ve İnsansız Su Altı Sistemlerinin de aralarında olduğu yarışmalar gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya