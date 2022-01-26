TEKNOFEST kapsamındaki Helikopter Tasarım Yarışması başvuruya açıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması, genç mühendislerin başvurusuna açıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, arama kurtarmadan lojistiğe, ulaşımdan keşif ve gözetlemeye kadar pek çok alanda hizmet veren helikopterler, günümüzün vazgeçilmez hava araçları olarak "üstün" avantajlar sağlıyor. Helikopterlerin benzersiz rolleri ve misyonları karşısında hem işletim hem de tasarım aşamasında mühendislik faaliyetlerinin önemi ise her geçen gün artıyor.

Bu doğrultuda TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda öğrenciler, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanıyor. Tasarımda hayal gücünün sınırlarını zorlayacak yarışmaya 28 Şubat'a kadar "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden çevrim içi başvurulabiliyor.

Dünyanın her yerinde sivil ve askeri operatörlerde ortaya çıkan helikopter ihtiyacı, coğrafi bölgenin fiziksel özelliklerine ve ekonomik yapısına göre değişiyor. TEKNOFEST 2022 Helikopter Tasarım Yarışması'nda önceki yıllardan farklı olarak, yarışmacılardan helikopter tasarımının ilk aşaması olan araç tasarım gereksinimlerini de belirlemeleri bekleniyor.

Dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL değerinde ödül

Yarışmacıların mühendislik faaliyetlerinin temel amacı olan pazar odaklı tasarım yaklaşımı ile kriterlerini tamamen kendilerinin belirlediği yarışmada benzersiz insanlı helikopter sistemleri ortaya çıkıyor. Bu kapsamda yarışmanın temel konusunu, hedef pazarın ihtiyaçları doğrultusunda tasarım gereksinimlerinin, müşteri ihtiyaçlarının ve üretici altyapı dinamiklerinin dikkate alınarak doğru bir şekilde aktarılması oluşturuyor. Asya-Pasifik bölgesinin hedef pazar olarak belirlendiği yarışmada öğrencilerden bölgenin ekonomik, coğrafi ve ticari koşullarını dikkate alarak bir helikopter tasarımı ortaya konması bekleniyor.

Helikopter Tasarım Yarışması'nda akıcı bir sunum gerçekleştirerek beden dilini iyi kullanabilen, soru-cevap performansı yüksek bir şekilde dinleyicilere karşı tutumları da değerlendirilen takımlar arasından kriterleri en iyi şekilde karşılayan yarışmacılara prestij amaçlı En İyi Sunum Ödülü veriliyor. Lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL değerinde ödül veriliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022'de Trabzon'da düzenlenecek Helikopter Tasarım Yarışması'nda dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.