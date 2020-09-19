TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi (2)
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TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları...

19.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 18:13

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi.

Alleben Göleti'ndeki yarış alanında yarışmacı takımlarını ziyaret eden Kacır ile Bayraktar, öğrencilerle sohbet etti, projeleri hakkında bilgi aldı.

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'in ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te yapıldığını hatırlattı.

Anadolu şehri olan Gaziantep'in TEKNOFEST'e heyecan kattığını ifade eden Kacır, yarışmaya katılan tüm öğrencilere kalpten inandıklarını belirtti.

TEKNOFEST'in her katılımcıya ayrı bir değer kattığını ifade eden Kacır, "Belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar TEKNOFEST vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar." dedi.

Türkiye'nin gelecek hedeflere bu gibi teknoloji hamleleri sayesinde ulaşacağını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'yi geleceğe Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023, 2053'e ve 2071'e gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse sağlıkta, tarım teknolojilerinde, ulaştırma, enerji teknolojilerinde de aynısını yapacağız ve inşallah Türkiye'yi aydınlık geleceğe 2023 hedeflerimize hep birlikte taşıyor olacağız."

- "Dünya rekoruna daha imza attık"

Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST'in 3 yaşına girdiğini ve bundan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık. Benim için kişisel olarak da TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüzde böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktasına geldi bu teknolojiyle. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye çok daha yükseğe çekeceksiniz."

Yarışmalara dünya çapında ilginin oldukça yüksek olduğunu ve bunun kendilerini gururlandırdığını belirten Bayraktar, "Bu yıl burada 32 ilimizden yarışan takımlarımız var. Diğer yarışmalara baktığımız zaman 81 ilimizden hatta dünyadan ciddi bir katılım oldu. İnşallah bu gelecek günlerin ülkemiz açısından ülkemizin yüksek teknoloji serüveni açısından çok parlak bir geleceğine işarettir." ifadesini kullandı.

Kacır, Bayraklar ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle alanda yapılan İHA yarışlarını izledi.

TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi (2)

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Özdemir
Fırat Özdemir
AA Editörü
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