TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları ve Hürkuş
Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
22.09.2019 15:41
Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi
İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: AA