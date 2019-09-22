TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları ve Hürkuş

TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları ve Hürkuş

Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

22.09.2019 15:41
TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları ve Hürkuş

Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi

İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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