TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.

21.09.2019 18:31
TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.

Kaynak: AA
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