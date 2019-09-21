TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.
21.09.2019 19:30
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.
Kaynak: AA