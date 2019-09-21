TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu

21.09.2019 19:30

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

Kaynak: AA