TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.
17.09.2019 17:05
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.
Kaynak: AA