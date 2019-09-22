TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan

22.09.2019 14:20

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 'da Teknofest İstanbul'un son gününde etkinliği ziyaret etti.

Kaynak: AA