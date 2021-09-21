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TEKNOFEST İstanbul başlıyor

AA - Haberler | Güncel

TEKNOFEST'ten görüntüler Polis helikopteri gösteri İSTANBUL - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.

TEKNOFEST'ten görüntüler

Polis helikopteri gösteri İSTANBUL - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. Aşılış öncesi polisin yaptığı gösteri ilgi gördü.

TEKNOFEST İstanbul başlıyor

TEKNOFEST İstanbul başlıyor

TEKNOFEST İstanbul başlıyor

TEKNOFEST İstanbul başlıyor
AA - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

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