TEKNOFEST İstanbul başlıyor

TEKNOFEST'ten görüntüler

Polis helikopteri gösteri İSTANBUL - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. Aşılış öncesi polisin yaptığı gösteri ilgi gördü.