TEKNOFEST'in tecrübeli ekibi BURST 2022 yarışları için hazırlanıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin önde gelen TEKNOFEST ekiplerinden BURST her yıl "Robotaksi Binek Otonom Araç" ile "Efficiency Challenge Elektrikli Araç" kategorisinde yarışıyor ve son 4 yıldır önde gelen uluslararası yarışmalarda da mücadele ediyor.

Çoğunluğu Boğaziçili 30 üyeden oluşan takım, Elektronik, Mekanik, Otonom ve Halka İlişkiler olmak üzere dört ekibi ayrılıyor. 2022'ye sayılı günler kala Kurumsal İletişim Ofisi'nin sorularını yanıtlayan BURST ekibi önümüzdeki sene düzenlenecek TEKNOFEST'te daha iyi sonuçlar için hazırlıklara şimdiden başladıklarını söylüyor. Ekip üyeleri ulusal ve uluslararası yarışmalarda iyi dereceler için daha uygun bir atölyeye ihtiyaçları olduğunu da belirterek herkesin desteğini beklediklerini ifade ediyor.

"TEKNOFEST 2021'DE SALGINA RAĞMEN İYİ YARIŞTIK"

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi ve BURST'ün eski takım kaptanı Kerem Zaman, TEKNOFEST 2021'de salgın koşullarına rağmen özveriyle çalışarak iyi dereceler elde ettiklerini söylüyor. 2022'deki yarışlarda kullanacakları aracın tasarım ve algoritmasını daha da geliştirmek için yeni üyelerin ekibe katıldığını söyleyen Zaman, "Bu yılki TEKNOFEST'e pandemi koşullarında hazırlanmak çok zor oldu. Ekip üyelerinin çoğu farklı şehirlerdeydi. Bu yüzden atölyemizi ne yazık ki etkili şekilde kullanamadık. Yaptığımız işin en önemli kısmı tasarladığımız algoritmaları araç üstünde test etmek. Geçen senelerde yarışma öncesinde bir aydan fazla süren test sürecini bu yıl birkaç güne sığdırmak zorunda kaldık. Buna rağmen 'Bubble' adlı aracımızla katıldığımız TEKNOFEST Robotaksi yarışmasında 'En Özgün Yazılım Ödülü'nü almayı başardık. Önceki yıllara göre daha az hazırlanmışız gibi görünsek de aslında yıllardır süren çalışmalarımızın meyvesini bu sene topladık diyebilirim. Maalesef 'Vector' adını verdiğiniz yeni aracımız 'Efficiency Challenge' yarışmasında teknik kontrolleri geçemediği için yarışamadı. Şu anda bu aracımızı da önümüzdeki yarışmalar için geliştiriyoruz, umarım en kısa zamanda istediğimiz sonucu alırız" ifadelerini kullanıyor.

"2022'DE ULUSLARARASI YARIŞMALARA DA KATILACAĞIZ"

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi ve takımın yeni kaptanı Eren Güldal ise 2022'de katılacakları yarışmalar için şimdiden çalışmaya başladıklarını ve ulusal yarışmaların yanı sıra uluslararası platformda da Boğaziçi Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiriyor. Şubat 2022'de düzenlenecek Shell Eco Marathon'da otonom araç kategorisine de katılacaklarını ifade eden Güldal yaptıkları hazırlıkları şöyle özetliyor:

"Ekibimize yeni üyeler aldık ve onları en yakın zamanda takımlara dahil edebilmek için eğitimlerimize başladık. Takımlarımız ise hali hazırda TEKNOFEST için hem 'Efficiency Challenge' hem de 'Robotaksi' yarışması için çalışmaya başladı. Bu sene öncelikli hedefimiz 'Vector' aracımızı Robotaksi için geliştirerek otonom hale getirmek. Bu yarışmada aracın trafik işaretlerine uyacak, şeritleri aşmayacak ve bariyerlere çarpmayacak şekilde pisti tamamlaması gerekiyor. Aynı zamanda durak işaretleriyle karşılaşıp sanal bir yolcu alıp indirmesi de bekleniyor ve son olarak da park etmesi de gerekiyor. Aldığımız bazı duyumlara göre 2022'de yapılacak Robotaksi yarışmasına hareketli engeller gibi bazı yenilikler de gelebilirmiş. Biz de araçlarımızı bu yeni konseptlere uygun şekilde geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. "

"ATÖLYEMİZ HEDEFLERİMİZ İÇİN YETERSİZ"

BURST üyesi Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Yasin Sönmez ise takımın iyi çalışmasına rağmen çözülmesi gereken güncel problemlere sahip olduğunu anlatıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalardaki hedefleri için şu anki atölyelerinin yetersiz kaldığını dile getiren Sönmez, yeni bir çalışma alanı ile sponsora ihtiyaçları olduğunu söylüyor:

"Şu an en büyük sıkıntımız atölyemizin yetersiz kalması. Geliştirdiğimiz araçlar ve ekip aynı anda atölyeye sığmıyor. Önümüzdeki yarışmalar için yeni araçlar da üreteceğimizi göz önünde bulundurunca durumun bizi daha da zorlayacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu durumun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ayrıca uzun süreli sponsor arayışımız da hala devam ediyor. "

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