TEKNOFEST'in kapanışı gerçekleştirildi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'in kapanış programı gerçekleştirildi.

Çeşitli yarışmaların, gösterilerin, konserlerin ve etkinliklerin gerçekleştirildiği, 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'in kapanışı gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in kapanış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullan değil, teknolojiyi geliştiren, teknolojiyi üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirmek için milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, hayata geçirdiğimiz uygulamalardan biri olan TEKNOFEST'in sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sene TEKNOFEST'TEKİ coşku, çocuklarımızın heyecanı gerçekten görmeye değerdi. Siz değerli misafirlerimizle, çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleriyle birlikte çok güzel bir TEKNOFEST geçirdik Rabbimize hamd ediyoruz. Geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini yetiştirmek üzere gerçekten büyük bir gayret gösteriyoruz. İşte bu sene yaptığımız yeniliklerden bir tanesi, dünyada saygın bilim insanlarını TEKNOFEST'e davet etmek oldu. Aziz Sancar hocamız, o yaşına rağmen sadece TEKNOFEST'e gelerek gençlerimize örnek olmak için bizimle vakit geçirdi, onlara yoldaşlık etti. İşte TEKNOFEST'e katılan her bir gencimiz geleceğin Aziz Sancarları olacaklar, geleceğin Selçuk Bayraktarları olacaklar" ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST, ANADOLU'YU BAŞTANBAŞA KUŞATAN BİR ŞENLİK"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuşmasında, "Bir TEKNOFEST daha büyük bir fırtına gibi esti geçti. Büyük bir coşkuyla, şenlik havasında tamamladık. Her TEKNOFEST'te olduğu gibi yine büyük bir umutla dolduk. TEKNOFEST, Anadolu'yu baştanbaşa kuşatan bir şenlik. Anadolu'nun milli teknoloji hamlesi çağrısına sessiz kalamazdık. İki yıl önce, TEKNOFEST'i bir yıl Anadolu'da, bir yıl da İstanbul'da yapma kararı aldık. Geçtiğimiz sene TEKNOFEST 2020'yi Gaziantep'te gerçekleştirdik. TEKNOFEST 2022'yi ise Milli Mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST 2022 Karadeniz'de Samsun'da buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

(İHA)