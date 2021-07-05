TEKNOFEST'in Erzurum'da yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
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TEKNOFEST'in Erzurum'da yapılabilmesi için çalışma başlatıldı

TEKNOFEST'in Erzurum'da yapılabilmesi için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde Erzurum'da yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde Erzurum'da yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bilim Erzurum Merkezi'nde düzenlenen 6. Robot Günleri Ödül Töreni'nde, yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin, özellikle son 5 yılda insansız hava araçları İHA ve SİHA'larda dünyada bir marka olduğunu belirten Memiş, "TEKNOFEST yarışmaları düzenleniyor. İnşallah bizler, milletvekillerimiz ve büyükşehir belediye başkanımızla beraber TEKNOFEST'i Erzurum'a almak için büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Eskiden robotik kodlamanın kolejlerde yapıldığını anımsatan Memiş, göreve başlar başlamaz bir çalışma yaptıklarını, şimdi 20 ilçenin tamamında robotik kodlama sınıflarının açılmasını başlattıklarını aktardı.

Memiş, "Şu anda 74 robotik kodlama sınıfımız var. Geleceğin alfabesi kodlama. 20 yıl içinde kodlama bilmeyen nesiller maalesef cahil kabul edilecek. Biz bunu çocuklarımıza mutlaka öğretmek zorundayız. Erzurum, eğitimde öncü bir kent olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Göreve başladığımızda Erzurum, LGS'de Türkiye ortalamasının 3 puan altındaydı. Yaklaşık 2,5 yıl içerisinde LGS'de Türkiye ortalamasının 15 puan üstüne çıktık. Bunu başardık. İstenince oluyormuş. Bu başarı, Erzurum'un başarısıdır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise günümüzde devletlerin birbiriyle yarıştığını, artık şehirlerin de bir yarış içinde olduğunu söyledi.

Şehir olarak teknolojiye uygun alanda yüksek katma değerli ürünler üretmek üzere çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sekmen, "Biz artık hep başkasından alan değil aynı zamanda da aldığımız gibi yeni bir takım ürünler üreten, ona değerler katan, katma değer oluşturan buluşları ortaya koyacak çalışmalar yürütüyoruz. Bunu da yapacak olan gençlerdir." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan gençlere başarılar dileyen Sekmen, ilkokuldan üniversiteye kadar herkesin faydalanacağı çok daha büyük bilim merkezleri açmak için projelerinin bulunduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin'in konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bilim Erzurum'un öğrencilerce kullanımı için Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında protokol imzalandı.

Daha sonra ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tasarladığı ürünlerin sergisi gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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