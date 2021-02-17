TEKNOFEST heyecanına doğru

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Yeter Somer, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Yeter Somer, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başvurularının devam ettiğini bildirdi.

Somer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST heyecanının sürdüğünü belirtti.

TEKNOFEST ile teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının arttırılmasının hedeflendiğini aktaran Somer, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından sualtı sistemlerine, teknolojinin birçok alanında düzenlenecek yarışmalar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesinde nitelikli binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarına katılabileceklerini ifade eden Somer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenlenecek olup, yarışmalara 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapılmalıdır. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak karma sürü simülasyon, iletişim teknolojileri, savaşan İHA, yapay zeka, kültür ve turizm teknolojileri, lise öğrencileri kutup araştırma projeleri, tarımsal insansız kara aracı, sanayide dijital teknolojiler yarışmaları bu yıl ilk kez düzenlenecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop