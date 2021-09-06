TEKNOFEST heyecanı Bursa'yı sardı

TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Bursa Yunuseli Havaalanından başladı.

TEKNOFEST kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Bursa Yunuseli Havaalanından başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Her yıl TEKNOFEST'e katılan kişi sayısı artıyor. Dünyada eşi benzeri olamayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Bu gurur verici" dedi.

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak hedefiyle düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasına 392 takım başvuru yaparken, başvuran takımlar arasından 42'si finale kalmaya hak kazandı. 'Sabit kanat' ve 'döner kanat' olmak üzere iki kategoriden oluşan Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmaları bugün Yunuseli Havaalanı'nda başladı. 4 günün sonunda katıldıkları yarışlardan en çok puanı alan takımlar, dereceye girmeye hak kazanacak. Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin lira, ikincilik ödülü 150 bin lra, üçüncülük ödülü ise 100 bin lira verilecek. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin lira, ikincilik ödülü 30 bin lira, üçüncülük ödülü ise 20 bin lira olarak başarılı öğrencilere verilecek.

Etkinliğe katılarak startları ve yarışmaya katılacak olan öğrencileri ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, döner kanat İHA yarışmasının da startını verdi. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı teknoloji yarışması düzenlediklerini belirten Kacır, "Bunların her biri geleceğin teknolojileirni hedefleyen yarışmalar. Savaşan İHA yarışması da ilk yılından itibaren düzenlediğimiz ve çok heyecan duyduğumuz bir yarışma. Zorlu bir yarışma. Bu yıl Savaşan İHA yarışmasına Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa'nın ev sahipliğini biz çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğu kadar Türkiye'nin sanayi ve teknoloji şehri. Her yıl TEKNOFEST'e katılan kişi sayısı artıyor. Bu yıl 50 bine yakın takımda yaklaşık 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici. Dünyada eşi benzeri olamayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Trabzon'dan lise öğrencilerimiz dahi buraya gelip, yarışmalara katılıyor. Lise öğrencilerimizin katılımı çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme ve sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler geliştireceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerinin bu yarışmalarla pratiğe dökmeleri bizce çok önemli. Bunun liseden itibaren başlaması çok önemli" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "TEKNOFEST'in bütün ayakları önemli ancak, en önemli ayaklarından bir tanesini Bursa'da düzenleniyor olması ayrı bir gurur veriyor. Bursa ciddi bir teknoloji ve sanayi altyapısı olan bir şehirdir. Yerli otomobil de bunun önemli bir göstergesidir. Bursa inşallah tarihi, kültürü ve turizmiyle örnek olduğu gibi, teknoloji hamleleriyle de Türkiye'nin öncü şehirlerinden bir tanesi olacaktır" diye konuştu.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı