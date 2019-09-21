TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.
21.09.2019 18:00
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.
Kaynak: AA