TEKNOFEST gösteri uçuşları - Polis Özel Harekat

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festival kapsamında, Polis Özel Harekat hava unsurları gösteri uçuşu gösteri uçuşu yaptı.