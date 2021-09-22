TEKNOFEST gösteri uçuşları

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.