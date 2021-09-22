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TEKNOFEST gösteri uçuşları

AA - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları
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