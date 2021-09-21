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TEKNOFEST gösteri uçuşları

AA - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" uçağı, "Gökbey" Genel Maksat Helikopteri ve Atak helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları

TEKNOFEST gösteri uçuşları
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Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye yoğun ilgi

 TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI
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