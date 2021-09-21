TEKNOFEST gösteri uçuşları

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival kapsamında, Baykar tarafından üretilen "Akıncı" Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak tasarlanıp üretilen "Hürkuş" uçağı, "Gökbey" Genel Maksat Helikopteri ve Atak helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.