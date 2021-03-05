TEKNOFEST, gençleri biyoteknoloji ve inovasyonla buluşturuyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) öncülüğünde gerçekleştirilecek "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" için başvurular 15 Mart Pazartesi günü sona erecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 21. yüzyılda dünyanın yeni ve en önemli araştırma alanlarından biri olarak kabul edilen biyoteknoloji, TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında da yer alıyor.

TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor. Proje ve Fikir olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma için başvurular 15 Mart 2021'de sona erecek.

Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"nın fikir kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yapılması ve teori üzerinde sunulması beklenirken, proje kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları herhangi bir prototip ürüne dönüştürmeleri bekleniyor.

TEKNOFEST birçok özel alanda gençleri yarıştırmaya devam ediyor

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST, "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" gibi birçok özel alanda gençleri yarıştırmaya, geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını gerçekleştiren TEKNOFEST'te "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"nda da gençleri büyük ödüller bekliyor.

Proje kategorisinde birinci takım 17 bin TL, ikinci 12 bin TL, üçüncü takım ise 7 bin TL ödüle sahip olacak. Fikir Kategorisinde yarışan üniversiteli takımlardan birinci olan 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 5 bin TL'ye sahip olurken, yarışmaya katılan lise takımlarının birincisi 12 bin TL, ikincisi 7 bin TL ve üçüncüsü 4 bin TL ödül kazanacak.

35 farklı teknoloji yarışması gençleri bekliyor

Teknoloji yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma düzenleyen TEKNOFEST geçen yıllardan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmalarını ilk kez düzenliyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılmasını hedefleyerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST, bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvurular gerçekleştirmek için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt